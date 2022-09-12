Пентагон рассекретил количественный состав поставок вооружений Киеву
Пентагон сообщил о каком количестве вооружений конкретно идет речь, говоря о военной помощи Украине.
С конца февраля США поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним, следует из официальных данных Пентагона.
Также источник сообщает, что США поставили на Украину 41 тыс. ПТРК и 1,4 тыс. ПЗРК.
Среди более сложных поставок: 15 вертолетов, 18 патрульных катеров и 38 радаров.
Что касается стрелкового оружия, то речь идет о 10,2 тыс. автоматов и пистолетов и 63,8 млн патронов к ним.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Диетолог Кайла Гарритано назвала неожиданные способы, которые реально помогают похудеть
В Баварии из-за засухи пострадали уникальные боры черной сосны
Запад обвинил Зеленского и его команду в хищении гуманитарной помощи
В Сиднее местные жители не поладили с какаду из-за мусорных баков
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя