Пентагон рассекретил количественный состав поставок вооружений Киеву

Пентагон сообщил о каком количестве вооружений конкретно идет речь, говоря о военной помощи Украине.

С конца февраля США поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним, следует из официальных данных Пентагона.

Также источник сообщает, что США поставили на Украину 41 тыс. ПТРК и 1,4 тыс. ПЗРК.

Среди более сложных поставок: 15 вертолетов, 18 патрульных катеров и 38 радаров.

Что касается стрелкового оружия, то речь идет о 10,2 тыс. автоматов и пистолетов и 63,8 млн патронов к ним.