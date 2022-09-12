Украинские СМИ опубликовали видео, доказывающее, что американские наёмники участвовали в наступлении ВСУ на Изюм в Харьковской области.

Вечером 12 сентября украинское новостное интернет-агентство "Страна.ua" опубликовало видео, на котором видно, как солдаты ВСУ позируют возле стеллы в городе Изюм Харьковской области, откуда вооружённые силы РФ отошли для усиления Донецкого направления фрона по решению Минобороны России.

На видео иностранные наёмники с оружием в руках позируют возле стеллы в Изюме, говоря по-английски с явно американским акцентом, что говорит в пользу того, что украинское контрнаступление стало возможным лишь благодаря усилиям США.