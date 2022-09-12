Чижов покидает должность постпреда России при Евросоюзе спустя 17 лет

Постоянный представитель России при Европейской союзе Владислав Чижов сообщил, что вскоре покинет свою должность.

Вечером понедельника постпред России при ЕС Владислав Чижов публично заявил, что в скором времени он покинет свою должность. В качестве повода для ухода Чижов шутливо заявил, что ему уже неуютно быть живым памятником формирования дипломатических отношений между Россией и европейскими державами.

Примечательно, что Владислав Чижов находился на посту постоянного представителя России при Евросоюзе последние семнадцать лет бессменно.