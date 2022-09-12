Даня Милохин может попасть под административный арест

Популярный тиктокер вместе с блогером Некоглай устроили гонки на скорость на авто без номерных знаков.

Милохин и Некоглай гоняли на авто без номерных знаков со скоростью выше 130 км/час.

В результате после их остановки было перекрыто движение, сообщает Рамблер.

Экстремальное развлечение может обернуться для молодых людей серьезными последствиями.

«Им может грозить административный арест, а у кого есть водительское удостоверение — лишение прав до 1,5 лет. Если нет прав - за это правонарушение может быть административный арест на срок до 15 суток. А также - штраф до 30 тысяч рублей», — высказал свое мнение адвокат Евгений Корчаго порталу «Звездач».

Нарушителей могут привлечь и к исправительным работам - сроком от 100 до 200 часов.