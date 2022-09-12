ВСУ совершили покушение на ректора Херсонского университета Томилину
Украинские диверсанты атаковали ректора университета Херсона Татьяну Томилину с помощью совершения теракта.
Вечером 12 сентября члены украинской диверсионно-разведывательной группы совершили намеренное покушение на ректора Херсонского университета Татьяну Томилину: пособники ВСУ заложили взрывное устройство в подъезде дома, где жила женщина, активировав его, когда она возвращалась с работы. В результате теракта Томилина доставлена в реанимацию с контузией, а её охранник погиб на месте.
Примечательно, что после начала специальной военной операции армии России Татьяна Томилина одной из первых поддержала российские войска и власти в Херсоне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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