Украинские диверсанты атаковали ректора университета Херсона Татьяну Томилину с помощью совершения теракта.

Вечером 12 сентября члены украинской диверсионно-разведывательной группы совершили намеренное покушение на ректора Херсонского университета Татьяну Томилину: пособники ВСУ заложили взрывное устройство в подъезде дома, где жила женщина, активировав его, когда она возвращалась с работы. В результате теракта Томилина доставлена в реанимацию с контузией, а её охранник погиб на месте.

Примечательно, что после начала специальной военной операции армии России Татьяна Томилина одной из первых поддержала российские войска и власти в Херсоне.