Чижов заявил, что возвращается домой из семнадцатилетней командировки в ЕС
Постпред России Владимир Чижов подтвердил, что в ближайшее время покидает Брюссель в связи с окончанием своей длительной командировки в Евросоюзе.
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов подтвердил информацию о том, что его командировка в ЕС длинною в 17 лет завершается и он возвращается домой в Россию. Об этом он сообщил 12 сентября журналистам.
На своей последней пресс-конференции в Брюсселе перед отъездом в Москву Чижов заявил, что страны Евросоюза слишком далеко зашли в санкциях против Российской Федерации. По его словам, возврата прежних отношений между Россией и ЕС уже не будет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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