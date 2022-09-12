Чижов заявил, что возвращается домой из семнадцатилетней командировки в ЕС

Постпред России Владимир Чижов подтвердил, что в ближайшее время покидает Брюссель в связи с окончанием своей длительной командировки в Евросоюзе.

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов подтвердил информацию о том, что его командировка в ЕС длинною в 17 лет завершается и он возвращается домой в Россию. Об этом он сообщил 12 сентября журналистам.

На своей последней пресс-конференции в Брюсселе перед отъездом в Москву Чижов заявил, что страны Евросоюза слишком далеко зашли в санкциях против Российской Федерации. По его словам, возврата прежних отношений между Россией и ЕС уже не будет.