Пушилин: ДНР не контролирует Святогорск из-за польских наёмников в городе

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что Святогорск вышел из-под контроля союзных сил армий России и Донбасса.

В ночь на 13 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что польские наёмники совместно с солдатами вооружённых сил Украины вошли в город Святогорск, вытеснив оттуда российских военных.

По словам Пушилина, Святогорск также и не контролируется Киевом, поскольку коалиция армий России и ДНР вступила в ожесточённый бой с украинскими войсками, безуспешно пытающимися установить свой полный единоличный контроль над данным населённым пунктом в Донецкой области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 