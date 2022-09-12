Пушилин: ДНР не контролирует Святогорск из-за польских наёмников в городе
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что Святогорск вышел из-под контроля союзных сил армий России и Донбасса.
В ночь на 13 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что польские наёмники совместно с солдатами вооружённых сил Украины вошли в город Святогорск, вытеснив оттуда российских военных.
По словам Пушилина, Святогорск также и не контролируется Киевом, поскольку коалиция армий России и ДНР вступила в ожесточённый бой с украинскими войсками, безуспешно пытающимися установить свой полный единоличный контроль над данным населённым пунктом в Донецкой области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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