Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что Святогорск вышел из-под контроля союзных сил армий России и Донбасса.

В ночь на 13 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что польские наёмники совместно с солдатами вооружённых сил Украины вошли в город Святогорск, вытеснив оттуда российских военных.

По словам Пушилина, Святогорск также и не контролируется Киевом, поскольку коалиция армий России и ДНР вступила в ожесточённый бой с украинскими войсками, безуспешно пытающимися установить свой полный единоличный контроль над данным населённым пунктом в Донецкой области.