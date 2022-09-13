Минобороны Армении: Азербайджан ведёт обстрел армянских городов на границе

В Министерстве обороны Армении утверждают, что вооружённые силы Азербайджана начали масштабный обстрел армянских городов.

В ночь с 12 на 13 сентября Министерство обороны Армении опубликовало срочный пресс-релиз, в котором сообщило, что азербайджанские войска без предупреждения начали обстреливать приграничные армянские города вдоль всей границы страны, используя ракеты и ударные дроны.

В Минобороны Азербайджана утверждают, что поводом для возобновления боевых действий с Арменией послужило то, что армянские войска якобы произвели минирование азербайджанских воинских линий снабжения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 