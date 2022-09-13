Минобороны Армении: Азербайджан ведёт обстрел армянских городов на границе
В Министерстве обороны Армении утверждают, что вооружённые силы Азербайджана начали масштабный обстрел армянских городов.
В ночь с 12 на 13 сентября Министерство обороны Армении опубликовало срочный пресс-релиз, в котором сообщило, что азербайджанские войска без предупреждения начали обстреливать приграничные армянские города вдоль всей границы страны, используя ракеты и ударные дроны.
В Минобороны Азербайджана утверждают, что поводом для возобновления боевых действий с Арменией послужило то, что армянские войска якобы произвели минирование азербайджанских воинских линий снабжения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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