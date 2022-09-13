ВСУ готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС

В администрации Запорожской области сообщают о стягивании значительных сил украинской армии на южном участке фронта.

Представитель администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил о том, что украинская армия готовит крупное наступление в районе атомной станции.

Чиновник рассказал о переброске в указанный район реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийских систем М777. По мнению Рогова ВСУ планирует перейти в контратаку непосредственно в районе Запорожской АЭС, а также восточнее станции. 

Виктор Рогов подчеркнул, что "боевики Зеленского" занимаются ядерным терроризмом.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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