ВСУ готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС
В администрации Запорожской области сообщают о стягивании значительных сил украинской армии на южном участке фронта.
Представитель администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил о том, что украинская армия готовит крупное наступление в районе атомной станции.
Чиновник рассказал о переброске в указанный район реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийских систем М777. По мнению Рогова ВСУ планирует перейти в контратаку непосредственно в районе Запорожской АЭС, а также восточнее станции.
Виктор Рогов подчеркнул, что "боевики Зеленского" занимаются ядерным терроризмом.
Опубликовано: Максим Алексеев
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