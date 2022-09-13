Исполнитель главной в корейском сериале «Игра в кальмара» стал лауреатом «Эмми»

Корейский актер Ли Джон Дже был признан лучшим исполнителем мужской роли в драматическом сериале.

Актер из Южной Кореи Ли Джон Дже, сыгравший неудачника Сон Ки Хуна в сериале «Игра в кальмара», стал лауреатом престижной премии «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале»

Награду в категории «Лучшая роль в комедийном сериале» досталась актеру Джейсону Судейкису за «Тед Лассо». 

74-я церемония вручения премии американской Академии телевидения «Эмми» транслировалась в прямом эфире телеканал NBC.  

Вручение награды проводится ежегодно. Победители получают приз в виде крылатой девушки с символическим атомом в руках, который олицетворяет собой единство науки и искусства.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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