Исполнитель главной в корейском сериале «Игра в кальмара» стал лауреатом «Эмми»

Корейский актер Ли Джон Дже был признан лучшим исполнителем мужской роли в драматическом сериале.

Актер из Южной Кореи Ли Джон Дже, сыгравший неудачника Сон Ки Хуна в сериале «Игра в кальмара», стал лауреатом престижной премии «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале»

Награду в категории «Лучшая роль в комедийном сериале» досталась актеру Джейсону Судейкису за «Тед Лассо».

74-я церемония вручения премии американской Академии телевидения «Эмми» транслировалась в прямом эфире телеканал NBC.

Вручение награды проводится ежегодно. Победители получают приз в виде крылатой девушки с символическим атомом в руках, который олицетворяет собой единство науки и искусства.