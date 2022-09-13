TVN24: Польша подтасовала под теракт отчет о разбившемся в 2010 году под Смоленском Ту-154М с президентом Качиньским

Обнародована не вся информация о катастрофе Ту-154 с правительственной делегацией Польши на борту в 2010 году. Это следует из выводов журналистов телеканала TVN24.

По словам авторов материала, подкомиссия, которую возглавляет Антони Мацеревич не раскрыла некоторые доказательства, не соответствующие повестке о предполагаемом покушении.

Журналист TVN24 узнал о неопубликованных документах о Смоленской катастрофе. Они указывают, что по крайней мере с декабря 2020 года подкомитет Мацеревича располагает анализами и зарубежными отчетами, которые либо исключают теракт, либо указывают на катастрофу как на причину трагедии.

По словам людей, которые работали с Мацеревичем - главного пиротехника подкомитета Адриана Сядковского и судебного эксперта Мирослава Тарасюка - материалы должны были быть использованы случайно или подтасованы.

"Неудобные доказательства либо замалчиваются, либо интерпретируются несовместимо с их содержанием. Проблема в том, что в случае со "Смоленском" написание отчетов с ранее принятым тезисом является стандартом с самого начала. Наверное, потому, что все эти комитеты подчинялись политикам", - сказал Марек Домбровски, один из бывших членов подкомиссии.

Там также упоминалось, что из отчета были процитированы только избранные фрагменты Авиационного научно-исследовательского института в Уичите в США . Подкомиссия заплатила за этот отчет 8 миллионов злотых. Все исследования, указывающие на аварию в Смоленске, были скрыты.

Исследователи были в Польше в 2018 году. На основе собранных материалов они провели компьютерную симуляцию события в апреле 2010 года и предоставили выводы Антонию Мацеревичу в декабре 2020 года. Однако в отчете Смоленской подкомиссии отсутствует большая часть графиков и выводов, опубликованных , утверждают авторы отчета.

По данным журналистов TVN24, информация, не соответствующая тезису о нападении, была скрыта Мацеревичем.

10 апреля 2010 года в результате крушения самолета Ту-154М, в котором находилась польская делегация, присутствовавшая на праздновании 70-летия расстрела польских офицеров в Катыни под Смоленском, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньски и его супруга Мария, высшие военачальники и последний Президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровски.