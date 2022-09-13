Минобороны Азербайджана и Армении сообщили о потерях в ходе боевых действий
Армянские и Азербайджанское войска начали нести потери в ходе боевых действий, возобновленных ночью
В ночь с 12 на 13 сентября Азербайджанские войска начали боевые действия против Армении.
Азербайджан уже успел заявить, что войска страны начали нести потери в ходе боев с Арменией.
Армянская сторона также заявила о жертвах со своей стороны. При этом на территории Армении подняты по тревоге были не только регулярные части, но и российская база.
В скором времени в страну могут прибыть войска ОДКБ, так как Армения уже запросила помощь.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
В Праге нашли памятник археологии, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву