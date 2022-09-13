Минобороны Азербайджана и Армении сообщили о потерях в ходе боевых действий

Армянские и Азербайджанское войска начали нести потери в ходе боевых действий, возобновленных ночью

В ночь с 12 на 13 сентября Азербайджанские войска начали боевые действия против Армении.

Азербайджан уже успел заявить, что войска страны начали нести потери в ходе боев с Арменией.

Армянская сторона также заявила о жертвах со своей стороны. При этом на территории Армении подняты по тревоге были не только регулярные части, но и российская база.

В скором времени в страну могут прибыть войска ОДКБ, так как Армения уже запросила помощь.