Настоящая Фаина Раневская уникальная актриса у которой была и другая сторона медали

Великую актрису Фаину Раневскую многие знают по незабываемым афоризмам из разряда «Муля, не нервируй меня», однако у нее есть и другая сторона медали, о которой мало кто догадывается.

Несмотря на то, что Раневская вошла в историю как автор многих историй, свою автобиографию она так и не написала.

При этом ей много раз предлагали написать книгу, а народу известна история, что однажды Раневская на такое предложение сказала, что написала автобиографию под названием «Судьба-шл..ха».

Тем не менее, на самом деле автор этой книги Дмитрий Щеглов, который собирал все дневниковые записи Фаины Раневской. Впрочем, говорят, что название книги все равно принадлежит именно актрисе, а не другому автору-литератору, что ничуть не умоляет его таланта.

К сожалению, сегодня Раневскую знают только люди старшего поколения, хотя ее афоризмы и высказывания давно ушли в массы и стали народной классикой.

Кроме того, вряд ли молодые люди, специально не изучавшие факты о Раневской, смогут рассказать хоть немного из ее биографии.

Тем не менее, книг о Фаине Раневской написано очень много.

Многие до сих пор спорят, найдется ли в этих книгах хоть доля правда об актрисе. Неужели она постоянно ругалась матом, выдавала афоризмы и прекрасно играла роли — все?

На самом деле, современники говорили, что несмотря на гордыню, Раневская была довольно скромной и жила с горечью.

Возможно, именно по последней причине о великой актрисе Фаине Раневской и сформировалось такое мнение. Играть роли — значит переживать судьбы персонажей.

Не каждый современный актер на такое способен, да и не каждый современник Раневской мог это сделать, именно по этому ей восхищались и ей подражали.