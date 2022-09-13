Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли российское приграничное село Журалёвка близи границы с Украиной.

Во вторник утром, 13 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что украинская сторона атаковала село Журавлёвка, расположенной недалеко от границы России с Украиной.

Гладков отметил, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в белгородском приграничном селе Журавлёвка были повреждены пустующие здания школы, клубного учреждения и местной администрации.

Российский чиновник Вячеслав Гладков также подчеркнул факт того, что в Журавлёвке в настоящее время проживают лишь пожилые люди, чей возраст составляет от 80 до 90 лет, что доказывает то, что главной целью ВСУ при обстрелах российских населённых пунктов на границе с Украиной является желание посеять панику среди мирных жителей региона.