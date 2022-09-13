Российский вертолёт Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом

В Минобороны РФ рассказали об успешном уничтожении колонны бронетанковой техники ВСУ в районе Изюма.

13 сентября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своём Telegram-канале рассказала подписчикам, что экипаж российского ударного вертолёта Ми-35 в ходе выполнения задач авиационной поддержки на Изюмском направлении фронта уничтожили колонную бронетанковой техники Вооружённых сил Украины.

Отмечается, что российские лётчики майор Денис Булах и лейтенант Сергей Ерсланкин, выполняющие поставленную перед ними задачу на вертолёте Ми-35, высокоточным ударом уничтожили не только вооружение, но и живую силу украинской стороны в районе Изюма, что позволило в очередной раз сорвать провальную попытку контрнаступления ВСУ в Харьковской области.