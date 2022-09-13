Гладков: армия Украины обстреляла село Журавлевка в Белгородской области России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ вновь обстреляли Журавлевку.

Утром вторника белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные вновь обстреляли российскую деревню Журавлевка, отметив, что в населённом пункте остались лишь пожилые люди в возрасте от 80 до 90 лет, в то время как все остальные эвакуировались.

По словам Гладкова, среди гражданского населения жертв в Журавлевке нет, однако частично разрушено здание местной школы и администрации, а также некоторые дома.