Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, куда целятся украинские военные при обстрелах региона.

13 сентября представитель временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что солдаты вооружённых сил Украины осознанно обстреливают гражданскую инфраструктуру в Херсоне и Новой Каховке, а также в пригородах данных населённых пунктах.

По мнению Стремоусова, данные действия необходимы командованию вооружённых сил Украины для того, чтобы отчитаться западным кураторам об успешном контрнаступлении на Юге, после чего Владимир Зеленский сможет попросить у США ещё больше денег и вооружений.