Разведка ЛНР сообщила о прибытии большой группы офицеров НАТО в регион

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о прибытии в Краматорск большой группы иностранных офицеров.

13 сентября офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко ссылаясь на данные разведки, сообщил о прибытии в Донбасс большой группы иностранных офицеров. Именно офицеров, а не наемников или инструкторов, у них есть степени различия, шевроны -заявил Марочко в эфире "Первого канала".

По данным разведки сообщается, что задачей офицеров НАТО будет контроль над поставляемым оружием и учёт расхода боеприпасов. Следует напомнить, что у украинской армии есть нехорошие случаи, когда поставляемые боеприпасы исчезали в неизвестном направлении и именно для предотвращения подобных ситуаций в тыл и были присланы эти офицеры, сообщает офицер Марочко.