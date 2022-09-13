Рогов: ВСУ концентрируют тяжёлую военную технику вдоль Запорожья
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска стягивают военную технику к региону.
13 сентября глава совета при временной гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что местные жители региона докладывают о скоплении тяжёлой военной техники и личного состава армии Украины вдоль всей линии соприкосновения на Запорожье, готовясь к контрнаступлению.
По словам Рогова, возле Запорожской области замечены украинские реактивные системы залпового огня и гаубицы M777 американского производства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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