Рогов: ВСУ концентрируют тяжёлую военную технику вдоль Запорожья

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска стягивают военную технику к региону.

13 сентября глава совета при временной гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что местные жители региона докладывают о скоплении тяжёлой военной техники и личного состава армии Украины вдоль всей линии соприкосновения на Запорожье, готовясь к контрнаступлению.

По словам Рогова, возле Запорожской области замечены украинские реактивные системы залпового огня и гаубицы M777 американского производства.