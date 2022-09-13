Пушков: Санду должна закупать «молекулы свободы» для Молдавии у США
Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду о невозможности заплатить за российский газ вовремя.
Днём вторника российский сенатор Алексей Пушков публично заявил, что в случае, если Молдавия не в состоянии расплатиться за поставки газа из России, Кишинёву следует попросить газ у Румынии, под протекторат которой молдавский президент Майя Санду поступательно ведёт всю страну.
Также Пушков намекнул на то, что благодаря Санду в Молдавии царит атмосфера авторитаризма, порекомендовав молдавскому президенту закупать "молекулы свободы" у США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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