Пушков: Санду должна закупать «молекулы свободы» для Молдавии у США

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду о невозможности заплатить за российский газ вовремя.

Днём вторника российский сенатор Алексей Пушков публично заявил, что в случае, если Молдавия не в состоянии расплатиться за поставки газа из России, Кишинёву следует попросить газ у Румынии, под протекторат которой молдавский президент Майя Санду поступательно ведёт всю страну.

Также Пушков намекнул на то, что благодаря Санду в Молдавии царит атмосфера авторитаризма, порекомендовав молдавскому президенту закупать "молекулы свободы" у США.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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