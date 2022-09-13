Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду о невозможности заплатить за российский газ вовремя.

Днём вторника российский сенатор Алексей Пушков публично заявил, что в случае, если Молдавия не в состоянии расплатиться за поставки газа из России, Кишинёву следует попросить газ у Румынии, под протекторат которой молдавский президент Майя Санду поступательно ведёт всю страну.

Также Пушков намекнул на то, что благодаря Санду в Молдавии царит атмосфера авторитаризма, порекомендовав молдавскому президенту закупать "молекулы свободы" у США.