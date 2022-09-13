Новый завод «Газпрома» отправляет первую партию сжиженного газа в Грецию, несмотря на все меры Евросоюза

Европейский союз обязался уменьшить зависимость блока от природного газа из России. Однако новые сделки все еще продолжаются.

Первый груз с российского завода по производству сжиженного природного газа «Портовая», который находится рядом с закрытым газопроводом «Северный поток-1», будет отправлен в Грецию, страну ЕС.

Эту информацию опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Личность покупателя и объем груза не сообщаются.

Это противоречит планам ЕС, обнародованным в марте, которые направлены на сокращение зависимости блока от российского газа на две трети к концу 2022 года и прекращение его зависимости от российских поставок топлива задолго до 2030 года.

Европа зависит от России в обеспечении 40% своих потребностей в природном газе, таких как приготовление пищи в домах и запуск электростанций.

Ее беспокоит зимний энергетический кризис, поскольку Россия сократила поставки природного газа на континент, ссылаясь на проблемы, связанные с санкциями.

Европа занята созданием терминалов СПГ для противодействия энергетическому кризису, поскольку эти объекты будут превращать переохлажденное топливо в газ.

Швеция, еще одна страна ЕС, также по-прежнему импортирует российский СПГ. На прошлой неделе активисты Greenpeace Nordic протестовали против российского импорта, заблокировав танкер СПГ от разгрузки российского топлива в Швеции.