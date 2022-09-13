Минобороны РФ: войска России уничтожили 12 пунктов управления армии Украины

Пресс-служба российского Минобороны сообщила о ликвидации двенадцати пунктов управления действиями ВСУ.

Пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков утверждает, что за минувшие сутки российские Военно-космические и ракетные войска ликвидировали 12 пунктов управления украинской армией.

По данным Конашенкова, семь из уничтоженных командных пунктов ВСУ находились на территории ДНР, в то время как остальные пункты были сконцентрированы вокруг Николаева. Также армия РФ смогла поразить 152 района скопления живой силы противника.