Минобороны РФ: войска России уничтожили 12 пунктов управления армии Украины
Пресс-служба российского Минобороны сообщила о ликвидации двенадцати пунктов управления действиями ВСУ.
Пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков утверждает, что за минувшие сутки российские Военно-космические и ракетные войска ликвидировали 12 пунктов управления украинской армией.
По данным Конашенкова, семь из уничтоженных командных пунктов ВСУ находились на территории ДНР, в то время как остальные пункты были сконцентрированы вокруг Николаева. Также армия РФ смогла поразить 152 района скопления живой силы противника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Кремль назвал ШОС реальной альтернативой Западу
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Губернатор Белгородской области призвал к эвакуации жителей приграничных с Украиной сел
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву