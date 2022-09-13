Минобороны РФ: Вооруженные силы России сбили украинский Ми-8

Министерство обороны России сообщило ,что Российские ПВО сбили украинский Ми-8.

13 сентября министерство обороны России сообщило о том, что воздушно-космические силы Российской Федерации за минувшие сутки сбили в районе населенного пункта Очаково Николаевской области украинский вертолёт Ми-8. Минобороны РФ уточняет, что это уже 154 вертолет украинской армии сбитый с начала проведения спецоперации на Украине.

Кроме того в сообщении говорится, что российские ПВО сбили 6 беспилотников в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях, а также в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в Херсонской области.