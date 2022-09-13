Во вторник Дмитрий Песков сообщил, что Кремль возмущён действиями украинских военных в Харьковской области.

13 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что после того, как украинские солдаты вернулись в Харьковскую область, местные жители стали массово жаловаться на пытки и карательные мероприятия, регулярно устраиваемые представителями ВСУ на территории региона.

По словам Пескова, в Кремле возмущены карательным действиями солдат вооружённых сил Украины и обязуются привлечь всех виновных к ответственности.