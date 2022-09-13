80% австрийцев заявили, что пострадали от санкций против России

Опрос социологического института IFDD в Австрии показал ,что 80% населения страны пострадало от санкций введенных против РФ.

Из австрийских авторитетных средств массовой информации стало известно, что социологический институт Австрии провел опрос среди граждан с целью выявить пострадали ли жители страны от введённых Евросоюзом санкций против Российской Федерации. Известно, что в данном опросе приняли участие 1000 австрийцев. Уточняется 78% опрошенных ответили положительно.

31% заявили, что эти санкции введены против населения Австрии. Но в то же время надо отметить, что на вопрос, должна ли Австрия выступить за окончание санкций против России в ЕС, 54% ответили отрицательно.

Ранее презент России Владимир Путин заявил, что цель Запада-это ослабление России, а санкции введенные ЕС против РФ нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.