ВКС России уничтожили свыше 800 солдат и наёмников ВСУ за минувшие сутки

В Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки российская авиация уничтожила не менее 800 военнослужащих и иностранных наёмников ВСУ.

Во вторник, 13 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил, что в результате высокоточных ударов служащих российских воздушно-космических сил, потери личного состава военнослужащих и иностранных наёмников Вооружённых сил Украины превысили восемьсот человек.

Конашенков добавил, что авиацией ВКС России также был сбит многоцелевой самолёт Ми-8 воздушных сил Украины близ города Очаков Николаевской области, который стал сто пятьдесят четвёртым украинским вертолётом, уничтоженным российскими лётчиками с начала спецоперации.