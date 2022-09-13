ВКС России уничтожили свыше 800 солдат и наёмников ВСУ за минувшие сутки
В Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки российская авиация уничтожила не менее 800 военнослужащих и иностранных наёмников ВСУ.
Во вторник, 13 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил, что в результате высокоточных ударов служащих российских воздушно-космических сил, потери личного состава военнослужащих и иностранных наёмников Вооружённых сил Украины превысили восемьсот человек.
Конашенков добавил, что авиацией ВКС России также был сбит многоцелевой самолёт Ми-8 воздушных сил Украины близ города Очаков Николаевской области, который стал сто пятьдесят четвёртым украинским вертолётом, уничтоженным российскими лётчиками с начала спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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