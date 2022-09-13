Билл Гейтс: Задача сохранить внимание всего мира к глобальному здравоохранению после COVID-19 очень важна

Трудно переоценить, каким препятствием стала пандемия, и трудно переоценить, каким препятствием является война в Украине, - сказал Гейтс, который отметил, что до 2019 года глобальное здравоохранение улучшалось в большинстве областей.

"Справедливо будет сказать, что спасение жизней в Африке и забота о беднейших странах поставят перед нами задачу сохранить это в качестве приоритета и не сокращать эти расходы", - добавил он.

В этом году Гейтс направил в фонд больше собственных денег, и к 2026 году его годовой бюджет увеличится с 6 до 9 миллиардов долларов, но он сказал, что обеспокоен конкурирующим давлением на бюджеты правительств-доноров.

Однако Гейтс сказал, что все еще есть надежда, особенно в таких областях, как продовольственная безопасность, если мир будет инвестировать в инновации.