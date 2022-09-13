Дети Адольфа Гитлера: как сложилась судьба потомков немецкого фюрера

Достоверной информации о том, были ли у Адольфа Гитлера дети нет. В то время, как одни исследователи считают, что фюрер не мог иметь детей, другие упоминают как минимум об одном ребенке.

Американские историки и вовсе говорят о двух внебрачных детях. Они ссылаются на то, что достоверно известно об отношениях Адольфа Гитлера с немецкой девушкой Хильдой Локамп, которая через некоторое время после расставания родила ребенка. Однако примерно с 1932 года о ней нет никакой информации (как и о ребенке).

Со вторым предполагаемым ребенком Гитлера история более понятная. В 1980-е годы в прессе появилось упоминание некоего Жан-Мари Лоре, который утверждал, что является внебрачным ребенком немецкого фюрера. При этом, по его словам, он родился в необычных условиях, а благодаря проекту «Тор».

Об этом проекте общественности стало известно спустя много лет после окончания Второй Мировой войны. Он был организован для того, чтобы вырастить истинных арийцев, используя семя Адольфа Гитлера и молодых девушек. Для участия были подобраны здоровые женщины от 18 до 27 лет из Германии и Норвегии. В ходе эксперимента было рождено 20 детей.

В 1945 году, когда Советская армия и союзники были на подходе к Берлину, экспериментальных детей раздали в крестьянские семьи из соседних поселок и деревень. При этом были уничтожены все документы о том, кому и при каких условиях были переданы дети.

Многие считают, что Адольф Гитлер не просто имел отношения с молодой племянницей Гели Раубаль, но и получил от нее потомство. В частности, у девушки действительно родился сын Вернер Шмедт, а мать — покончила жизнь самоубийством спустя некоторое время после его рождения.

После смерти Рубаль, мальчик жил в доме Гитлера под воспитанием нянь. Правда, последний раз он видел Гитлера в 1940-м году, в возрасте пяти лет, а в 1951 году уехал в США. При этом у него сохранились воспоминания о Гитлере именно как об отце, а также фотографии с ним.

Вернер Шмедт раскрыл свое имя и происхождение только в 1980-х годах. Доказать какие-либо родственные связи с Адольфом Гитлером к тому времени было уже невозможно (да и в 1945 году вряд ли бы это удалось сделать). Действительно ли Шмедт последний живой ребенок Гитлера до сих пор неизвестно.