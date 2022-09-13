Business Insider: Кийосаки предрек крупнейший крах рынка в мировой истории

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что крупнейший крах рынка в мировой истории неизбежен. Он призвал инвесторов переводить активы в криптовалюты, пока этого не произошло.

Роберт Кийосаки отметил, что крупнейший крах рынка в мировой истории уже подкрался, причем сделал это явно и со всеми вытекающими признаками. Однако, пока мир отвлечен энергетическим кризисом и боевыми действиями в Европе, на это мало кто обращает внимание.

Кийосаки уверен, что американский доллар разрушит существующую экономическую систему, так как некоторые страны начали дедолларизацию и перевод внешнеэкономических расчетов в национальные валюты. Это приведет к массовому принятию криптовалюты, так как это единственный актив, который не контролируется правительствами.

Он призвал инвесторов переводить все свои активы в криптовалюты. Примечательно, что совсем недавно Роберт Кийосаки выступал с критикой основной мировой криптовалюты биткоин.

Кийосаки признавался, что сам торгует биткоинами, однако не думает, что они представляют какую-либо ценность. По его словам, торговля этой криптовалютой ни что иное, как игра. Кроме того, он также отмечал «растущий пузырь цен» на криптоактивы и предупреждал, что он скоро лопнет.