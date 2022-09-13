Владимир Высоцкий который не устаревает, а его стихи невозможно переоценить, как и популярность песен

Тинейджеры часто говорят о том, что советская классика устаревает, а многое было серьезно переоценено или просто не подходит к текущему положению дел и, как правило, не забывают упомянуть Высоцкого.

Тем не менее, музыкальные записи, стихи и даже видео с театральными постановками, в которых принимал участие Владимир Высоцкий актуальны и востребованы до сих пор у людей практически всех возрастов.

Георгий Джеджей, в свое время писал, что Высоцкого забудут через 20 лет, но этого не случилось. Все дело в разнице между искусством и массово доступной популярности, первое — доступно не всем.

Например, по данным только одной музыкальной платформы «Яндекс.Музыка» за последний год Владимира Высоцкого добавили в плейлисты 38 000 раз, а кроме того его композиции получили более 633 000 лайков.

При этом даже современные популярные композиции не всегда набирают такой отклик, а слушает их явно больше людей.

Стихи Высоцкого пронизаны искренностью и они безвременны, потому что не привязаны к какому-то определенному периоду истории. Есть военная тематика, но как оказалось — Вторая Мировая война не поставила точку в кровопролитии и войны продолжаются, поэтому эти темы также актуальны.

В них есть и отношения, и любом, и понимание, и сопереживание, и другие человеческие добрые и искренние чувства, которых сегодня просто не хватает большинству из нас. А его актерская игра навсегда останется в сердцах тех, кто мог ее наблюдать, хоть вживую, хоть на записи.

Стоит заметить, что современники Александра Пушкина и критики, которые были уже после смерти великого русского поэта, также говорили об устаревших и неактуальных стихах, которые никак не помогают советским гражданам.

Но Пушкина цитируют миллионы!

И дело далеко не в том, что он есть в школьных учебниках (хотя, безусловно, это также причина), а в том, что его стихи трогают душу. С Владимиром Высоцким ситуация аналогична — вряд ли он когда-либо устареет для наших сердец.