Алиев: Азербайджан достиг всех военных целей на границе с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что азербайджанские военные достигли всех целей на армянской границе.
Во вторник вечером азербайджанский национальный лидер Ильхам Алиев публично заявил, что вступившие в боестолкновения на границе Армении войска Азербайджана достигли всех целей, поставленных Министерством обороны страны.
В ночь на 13 сентября на армянско-азербайджанской границе вновь вспыхнули боевые действия: Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные заминировали часть дороги возле границы с Азербайджаном, ввиду чего ВС страны начали боевые действия для демилитаризации границы Армении с целью соблюдения своих национальных интересов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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