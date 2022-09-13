Алиев: Азербайджан достиг всех военных целей на границе с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что азербайджанские военные достигли всех целей на армянской границе.

Во вторник вечером азербайджанский национальный лидер Ильхам Алиев публично заявил, что вступившие в боестолкновения на границе Армении войска Азербайджана достигли всех целей, поставленных Министерством обороны страны.

В ночь на 13 сентября на армянско-азербайджанской границе вновь вспыхнули боевые действия: Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные заминировали часть дороги возле границы с Азербайджаном, ввиду чего ВС страны начали боевые действия для демилитаризации границы Армении с целью соблюдения своих национальных интересов.