Похороны королевы Елизаветы II, кого не пригласили, а кто и сам не поехал

Напомним, что 19 сентября в Лондоне состоятся похороны Елизаветы II, королевская гвардия уже репетирует траурную процессию, а узнали кого не пригласили на прощание с королевой.

По сообщению британских СМИ, представители некоторых государств нежелательны на государственных похоронах королевы Елизаветы II.

Россия и Беларусь, в отношении которых Великобритания ввела многочисленные санкции, и Мьянма не получили приглашения на церемонию, сообщило информационное агентство РА со ссылкой на правительственные источники в Лондоне. Иран, с которым натянуты дипломатические отношения, будет представлен только на уровне послов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на запрос СМИ, что президент Путин и не планировал ехать на похороны королевы, но соболезнования он направил, как и президент Беларуси.

В общей сложности на похороны приглашены около 500 глав государств и правительств, членов королевских семей и других высокопоставленных лиц. Среди прочих были объявлены президент США Джо Байден и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Это крупнейшее международное мероприятие, которое мы организовали за последние несколько десятилетий», — цитирует РА источник. Сложность можно сравнить с планированием сотен государственных визитов всего за несколько дней.

Между тем было также известно: Испанский король Фелипе VI и его отец, скандальный бывший король Хуан Карлос, впервые за более чем два с половиной года появятся вместе на государственных похоронах королевы. И Фелипе, и королева Летиция, а также экс-король Хуан Карлос и его жена София приняли приглашение на государственную церемонию в честь британской королевы, сообщила во вторник государственная телекомпания RTVE и другие испанские СМИ со ссылкой на королевскую семью в Мадриде.

По разным причинам Хуан Карлос уже более двух лет живет в изгнании в Абу-Даби. Во время своего первого и пока единственного визита с тех пор Бурбоны встретились со своим сыном в Мадриде в мае этого года. В последний раз Хуана Карлоса видели на публике с Фелипе, Софией и другими родственниками в январе 2020 года на похоронах его сестры Пилар, которая умерла в возрасте 83 лет.

Хуан Карлос был главой испанского государства с 1975 по 2014 год. Он покинул родину в ночь с 3 на 4 августа 2020 года, убыв в неизвестном направлении. Через несколько дней он появился в Абу-Даби, где с тех пор и живет. В начале марта, после завершения всех уголовных расследований финансовых нарушений, он заявил, что хочет время от времени посещать родину, но пока останется в изгнании.