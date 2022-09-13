Евросоюз все равно планирует ограничить поставки российского газа
Сократить поступление синего топлива из РФ в Европу хотят уже к концу этой осени.
По сообщению одного из источников в ЕС, в данный момент Еврокомиссия прорабатывает разные варианты сокращения поступлений российского газа в кратчайшие сроки.
Но при этом Евросоюз воздерживается от давления на те страны, чья зависимость от российского газа очень велика.
Возможно, ограничения поставок российского газа, подобно тому, как это было сделано и с нефтью, войдут в состав будущего пакета санкций против России.
Планируется осуществить это к концу осени, когда запасы газа в европейских хранилищах достигнут максимальной отметки.
Опубликовано: Наталья Павлова
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