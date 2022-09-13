Кенан Томпсон на церемонии вручения «Эмми» назвал Зендаю слишком старой, чтобы встречаться с ДиКаприо

Кенан Томпсон пошутил над актером Леонардо ДиКаприо во время его вступительного монолога в качестве ведущего церемонии вручения премии «Эмми-2022».

Он сказал, что Зендая исполнилось 26 лет на прошлой неделе и поздравил ее с днем рождения.

При этом он заявил, что 26 лет – странный возраст для Голливуда. Такие люди достаточно молоды, чтобы играть старшеклассника, но слишком стары, чтобы встречаться с Леонардо ДиКаприо.

Зендая получила премию «Эмми» за выдающуюся ведущую роль в драматическом сериале за роль старшеклассницы Рю в «Эйфории» во второй раз. Впервые она получила награду в 2020 году.

Леонардо ДиКаприо сейчас 47 лет. Он встречался со многими девушками значительно моложе его самого, и это стало поводом для многочисленных мемов в сети.

ДиКаприо и его девушка Камила Морроне недавно разорвали свои четырехлетние отношения.

Это произошло через несколько месяцев после того, как Морроне исполнилось 25 лет.

Это далеко не первый раз, когда ведущий высмеивает ДиКаприо на церемонии награждения. Эми Шумер заявила на «Оскаре» в этом году: «Леонардо ДиКаприо, что я могу сказать о нем? Он так много сделал для борьбы с изменением климата и оставил более чистую и зеленую планету своим подругам».