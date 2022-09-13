Путин заявил Шольцу об вине Евросоюза в срыве работы «Северного потока»

Владимир Путин побеседовал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщив ему об ответственности ЕС за срыв поставок российского газа в европейские страны.

Вечером вторника состоялись телефонные переговоры между Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, в рамках которых президент России заявил немецкому коллеге о том, что Москва считает циничными обвинения Евросоюза в адрес России по поводу энергетического кризиса в странах.

Путин напомнил, что именно из-за антироссийских санкций Европейского союза Россия не может в полной мере поставлять газы в Европу по "Северному потоку", а недавно работа газопровода была вовсе остановлена из-за нежелании Канады принимать участие в ремонте турбины объекта.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 