Путин заявил Шольцу об вине Евросоюза в срыве работы «Северного потока»

Владимир Путин побеседовал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщив ему об ответственности ЕС за срыв поставок российского газа в европейские страны.

Вечером вторника состоялись телефонные переговоры между Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, в рамках которых президент России заявил немецкому коллеге о том, что Москва считает циничными обвинения Евросоюза в адрес России по поводу энергетического кризиса в странах.

Путин напомнил, что именно из-за антироссийских санкций Европейского союза Россия не может в полной мере поставлять газы в Европу по "Северному потоку", а недавно работа газопровода была вовсе остановлена из-за нежелании Канады принимать участие в ремонте турбины объекта.