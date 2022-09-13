Шольц и Путин обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Пресс-служба Кремля сообщает, что во вторник днем состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Олаф Шольцем.

Главным вопросом в состоявшейся беседе была тема безопасности на Запорожской АЭС. Шольц призвал избегать любых шагов, ведущих к напряжённости в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к очень серьезным последствиям.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что российская сторона сделает всё возможное для недопущения ядерных инцидентов на ЗАЭС, так как присутствие там российских военных является лучшей гарантией безопасности объекта.