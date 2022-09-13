Что на самом деле прятал писатель Чарльз Буковски за своим образом брутального пьянчужки

Внешний вид писателя Чарльза Буковски соответствовал его трагической и беспорядочной биографии, но что за ним стояло на самом деле.

В России Чарльз Буковски автор хоть и известный, но не настолько, как за океаном, где его и по сей день считают классиком мировой литературы. Рожденный в Германии, он в раннем детстве переехал в Америку, вел беспутный образ жизни, перепробовал более сотни мест работы, невероятно много пил, имел бесчисленное количество связей с женщинами и редко чувствовал себя счастливым, и уж точно не жил в достатке.

И все же в возрасте пятидесяти лет писателю-неудачнику удача все-таки решила подарить свою улыбку. Не замечавшие его произведений, которые он исправно писал десятки лет и отправлял в издательства, издатели, а точнее один из них, Джон Мартин, предложил Чарльзу написать роман, с чем Буковски справился в рекордно короткие сроки. Ставший впоследствии бестселлером роман Почтамт был написан всего за двадцать два дня.

При этом, невзирая на столь асоциальный образ жизни в течение многих лет, Чарльз Буковски писал много и часто. В неделю он редко писал меньше четырех-пяти рассказов или стихотворений, в которых выражал все то, что ему физически и эмоционально приходилось переживать в столь непростой жизни.

Почтамт во многом автобиографичная книга, ведь сам Буковски более десяти лет проработал сортировщиком писем на почте. Работу свою он терпеть не мог, но ради денег был вынужден мириться с нею, как и его герой Генри Чинаски.

В чем секрет популярности книг Чарльза Буковски? Возможно, как раз в том, что он говорит в каждой из них правду, подчас жестокую, неприкрытую, грубую, тяжелую, не приглаженную, но правду. Он отваживается признаваться в том, о чем подавляющее большинство других людей стыдливо умалчивают, опасаясь осуждения либо не решаясь признаться самим себе, чтобы не столкнуться с внутренней болью и пустотой.

Чарльз Буковски на страницах своих книг не стесняется в выражениях, и иногда кажется, не стремится подбирать слова, но при этом многие из его работ можно смело разбирать на цитаты, ведь, донося свою мысль, он всегда бьет, что называется, не в бровь, а в глаз.

А еще Чарльз Буковски привлекателен и близок тем людям, которые резко ощущают свою неприкаянность в этой жизни. Сам автор десятилетиями был и чувствовал себя именно таким человеком: без дома, без корней, топящим невыносимую тяжесть бытия в алкоголе и связях с огромным количеством женщин, в том числе и тех, кто, как и он, страдали от алкогольной зависимости.

Поэтому, можно смело заявить, что для Чарльза Буковски эта вот неустроенность быта и потерянные, маргинализованные личности являлись источником вдохновение и толчком для создания без преувеличения гениальных произведений.