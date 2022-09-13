С кем из знаменитых личностей и коллег у Элтона Джона категорически не складываются отношения

Культовый певец и классик современности Элтон Джон, будучи личностью неординарной, к сожалению или к счастью, терпеть не может некоторых знаменитостей.

Известность Элтона Джона просто невероятна, и в известной степени скандальна. Особенно этим певец славился в молодые годы. Он никогда не стеснялся быть таким, каков он есть, и свободно выражал свое мнение. Со временем это ничуть не изменилось, а потому неудивительно, что с некоторыми коллегами по цеху у него не сложились взаимоотношения.

Так, отношения Элтона Джона и Мадонны стали натянутыми в начале двухтысячных годов, когда певец выступил с критикой новой тогда песни поп-королевы, которую она написала для фильма о Джеймсе Бонде. Элтон назвал произведение простой песенкой, которая ему, впрочем, нравится.

А через два года сам же подогрел конфликт, когда заявил, что Мадонна лишь делает вид, что поет, когда певицу номинировали на престижную награду за лучшее живое выступление. Много позднее, в 2012-м году Элтон даже назвал Мадонну ярмарочной стриптизершей, что, естественно, не улучшило отношения между двумя знаменитостями, а также нелестно отозвался о ней на фоне конфликта певицы с Леди Гагой.

Также были свои шероховатости и во взаимоотношениях Элтона Джона и Дэвида Боуи. В семидесятых годах эти две персоны были одними из самых популярных личностей в мире популярной музыки. Они много проводили времени вместе, посещали клубы, но, когда Боуи в шутку ли всерьез назвал Элтона Джона королевой рок-н-ролла, это категорически не понравилось последнему. Впрочем, смерть Дэвида Боуи в 2016-м году сильно впечатлила музыканта.

А вот с Родом Стюартом у Элтона Джона всю жизнь были отношения на грани дружбы и вражды, которая сопровождалась различными шуточными розыгрышами, но весьма небезобидными. Знаменитости обменивались нелицеприятными комментариями относительно друг друга. В частности, Род Стюарт раскритиковал Элтона Джона за слишком длительный прощальный гастрольный тур, который окрестил сбором денег.

Не сложилась дружба у Элтона Джона и с покойным ныне Джорджем Майклом. А все из-за нелестных отзывов Джона о музыкальном альбоме Джорджа, который последний выпустил в середине двухтысячных годов.

Число знаменитых недоброжелателей Элтона Джона пополнилось после того, как он раскритиковал Джанет Джексон за пение под фонограмму, попытался переодеть Боба Дилана на одной из своих безбашенных вечеринок, приняв его за садовника, вызвал на конфликт Саймона Коуэлла, и Кита Ричардса и даже подрался с Лили Аллен, когда они вместе вели музыкальное шоу.