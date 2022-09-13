Почему бывшая жена Элтона Джона хочет отсудить у него более трех миллионов долларов

Сегодня мало кто вспомнит, что знаменитый певец Элтон Джон состоял некогда в браке с женщиной, и теперь она хочет получить от него три миллиона фунтов.

В настоящее время Элтон Джон уже многие годы состоит в счастливом браке с режиссером канадского происхождения Дэвидом Фернишем, и растит с ним детей. Но были времена, когда культовый певец пытался построить традиционный брак с женщиной. Правда, это мероприятие потерпело закономерный крах, что, учитывая ориентацию певца, было вполне предсказуемо.

Сейчас мы знаем Элтона Джона как знаменитого певца, счастливого супруга и отца, но по его собственному признанию, так было далеко не всегда. На страницах своей автобиографии музыкант признается, что в течение многих лет он не чувствовал себя счастливым, а некоторое время увлекался запрещенными веществами.

Все это происходило потому, что он долгие годы не мог признаться ни своей семье, ни поклонникам в том, что является геем. Правда, в 1976-м году, когда ему было двадцать девять лет, Элтон решил сделать половинчатое признание, заявив, что ему нравятся и мужчины, и женщины одинаково. Он пытался внушить это самому себе, но неудачно.

На фоне этого раздрая, он подружился в 1983-м году со звукорежиссером Ренатой Блауэл. На тот момент певец устал от беспорядочных связей, и искал стабильности и покоя. Брак с доброй хорошей девушкой казался тогда выходом из положения, и 14 февраля 1984-го года они официально поженились.

Некоторое время они пытались казаться счастливой парой на публике, но продлилось это всего четыре года. Супруги расстались, а Элтон решился признаться, что является геем. Он приобрел для бывшей жены дом, где она жила долгое время тихой размеренной жизнью, и очень переживал, что сделал девушку несчастной. А все потому, что не решался длительный период времени признаться честно, кто он есть на самом деле, и что его привлекают мужчины.

Конфликт между бывшими супругами разгорелся после выхода фильма Рокетмен в 2019-м году по автобиографии Элтона Джона, где есть небольшой отрезок об их отношениях. Рената посчитала этот момент нарушением приватности. Оказалось, что при разводе бывшие супруги подписали соглашение, по которому все их детали совместной жизни должны держаться в секрете.

Из-за этого обстоятельства Рената решила подать в суд с требованием компенсации в размере трех миллионов фунтов стерлингов. На данный момент трудно предугадать, согласится ли суд с ее доводами, или оставит жалобу без удовлетворения, ведь, как ни крути, Рената Блауэл все же была женой Элтона Джона, хоть и не очень долго, и вычеркнуть этот факт из биографии невозможно.