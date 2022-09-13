Как высказывались об эксцентричном музыканте Оззи Осборне самые близкие люди из его окружения

На сцене Оззи Осборн всегда был экстравагантен и скандален, а вот то, каким его видели близкие, было бы очень интересно узнать.

Сегодня достижения Оззи Осборна в мире музыки признают практически все, и без ложной скромности его называют великим. Но в свое время его порочный образ и эксцентричные выходки на сцене и в частной жизни снискали ему репутацию невыносимого человека и музыканта. Вот лишь некоторые мнения о нем людей из ближайшего окружения.

Билл Уорд, барабанщик коллектива Осборна Блэк Саббат, утверждал, что Оззи относится к тем людям, которых никогда не мучает совесть, и которым практически незнакомо чувство сострадания. По словам барабанщика, Оззи Осборн никогда не стеснялся в выражениях. Если ему хотелось высказаться, он делал это грубо, открыто, глядя в глаза человеку, и частенько оскорблял собеседником и тоном, и посылом своей речи. Это откровенно обижало людей, но Оззи это не беспокоило.

Ему вторит и гитарист группы, Тони Айомми, который проработал с Оззи Осборном в одном коллективе не один год. Тони говорит, что Оззи всегда вел себя с коллективом, словно он в нем царь и бог, был нередко грубым, резким и донельзя самоуверенным. Мириться с этим людям, работавшим с ним, было крайне непросто.

А вот басист коллектива Гизер Батлер высказывается более дипломатично относительно поведения Оззи, но суть остается прежней. Батлер признается, что они с Оззи всегда были в хороших дружеских отношениях, хотя с ним никогда не было просто общаться. Осборн много пил и употреблял наркотики, и под их воздействием мог наговорить лишнего даже своим друзьям и близким. К тому же, Оззи всегда презрительно относился к любым авторитетам.

Первая же супруга Осборна Тельма заявляет, что жила по сути с непредсказуемым алкоголиком, который мог в пьяном угаре натворить дел и наговорить бог знает что, а затем вести себя так, словно ничего и не случилось.

С нею соглашается и нынешний тесть Оззи Осборна, Дон Арден, заявляя, что его дочь Шэрон, нынешняя жена музыканта, отличается просто ангельским терпением, ведь, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков, ее муж может говорить и делать, что угодно, и не нести за это ответственности.

Сама супруга Осборна Шэрон совершенно не противоречит отцу, признаваясь, что у ее мужа под воздействием сильнодействующих веществ были приступы белой горячки и даже микроинфаркт. И ей весьма и весьма непросто бороться с пагубными пристрастиями мужа.

Впрочем, сам Оззи Осборн не склонен соглашаться со своим окружением, утверждая, что дурная слава может даже быть полезной.