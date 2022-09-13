Дети Владимира Высоцкого: кем они стали, и как сложились жизни потомков великого деятеля искусства
У Владимира Высоцкого было много отношений с женщинами, и несколько известных, по крайней мере, детей, жизни которых сложились по-разному.
Владимир Высоцкий был не только выдающимся талантом в области искусства, но и большим поклонником женской красоты. У него были жены, и довольно много внебрачных увлечений. В разное время у разных женщин от него родились дети. Известно, что рожденную вне брака дочь Анастасию он не признавал своей, а что же с остальными двумя его сыновьями? В любом случае, они носят фамилию поэта.
Первый раз Владимир Высоцкий женился еще в студенческие годы, когда он увлекся замужней Изой. Они встречались в течение трех лет, поскольку девушка никак не могла получить развод. Но брак этот долго не продлился. Владимир отправился на съемки фильма 713-й просит посадку, где без памяти влюбился в одну из актрис Людмилу Абрамову.
У них начался роман, и сложный бракоразводный процесс с первой женой. Людмила еще до того, как выйти замуж за Владимира родила двоих сыновей, которым артист дал свою фамилию. От романа Татьяной Иваненко у него родилась дочь Анастасия, но официально Владимир ее не признал, а потому она была записана при рождении на фамилию матери.
Потом Высоцкий встретил французскую актрису русского происхождения Марину Влади, которая стала его третьей женой. Но и эта сказочная, казалось, любовь не выдержала испытаний. В конце жизни с Владимиром Высоцким была другая женщина: Оксана Афанасьева. Спустя год после смерти артиста она вышла замуж за актера Леонида Ярмольника.
Марина Влади тоже не осталась после расставания с Высоцким в одиночестве. Она вышла замуж за доктора, с которым прожила двадцать лет.
Сегодня старший сын Высоцкого Аркадий уже степенный шестидесятилетний человек, который успешно работает сценаристом. У него в семье родилось пятеро детей, и уже много внуков, большинство из которых живет в Америке. Аркадий живет тихой жизнью, и не любит публичности.
Этим он отличается от своего младшего брата Никиты, которому уже пятьдесят семь лет, и который внешне очень похож на отца. Никита получил актерское образование, и сейчас занимает пост директора музея Дома Высоцкого на Таганке. У него четверо детей: три сына и дочь Нина. Он ведет насыщенную творческую жизнь: снимается и снимает кино, пишет сценарии.
Дочери Высоцкого Анастасии сейчас пятьдесят лет. Ни она, ни ее мать ничего не говорят публично относительно того, почему ее отец так и не признал своей. Она выпускница МГУ, работает на телеканале Культура и имеет уже взрослую дочь Арину.
Опубликовано: Elsa
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