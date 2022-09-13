Путин провел 1,5-часовой телефонный разговор с Шольцем и обсудил ситуацию на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
Шольц призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине на основе прекращения огня и скорейшего вывода российских войск.
Представитель правительства Германии сообщил о 90-минутном телефонном разговоре между Олафом Шольцем и Владимиром Путиным. Среди обсуждаемых тем было продолжающаяся спецоперация России в Украине и ее последствия.
Канцлер Германии призвала Президента Российской Федерации срочно найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.
Канцлер также подчеркнула необходимость обеспечения безопасной эксплуатации украинской АЭС в Запорожье и призвала соблюдать зерновое соглашение, поддержанное ООН, сообщает пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрайт.
Шольц и Путин также обсудили глобальную продовольственную ситуацию, которая особенно обострилась после начала спецоперации.
Опубликовано: Николай Скира
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