Путин провел 1,5-часовой телефонный разговор с Шольцем и обсудил ситуацию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Шольц призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине на основе прекращения огня и скорейшего вывода российских войск.

Представитель правительства Германии сообщил о 90-минутном телефонном разговоре между Олафом Шольцем и Владимиром Путиным. Среди обсуждаемых тем было продолжающаяся спецоперация России в Украине и ее последствия.

Канцлер Германии призвала Президента Российской Федерации срочно найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Канцлер также подчеркнула необходимость обеспечения безопасной эксплуатации украинской АЭС в Запорожье и призвала соблюдать зерновое соглашение, поддержанное ООН, сообщает пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

Шольц и Путин также обсудили глобальную продовольственную ситуацию, которая особенно обострилась после начала спецоперации.