Несостоявшаяся шестнадцатая республика Советского союза: каким образом к ее исчезновению причастен Никита Хрущев

Мало кто знает, но в состав Советского союза одно время входило шестнадцать республик, одна из которых исчезла: как это произошло.

Тем, кто хоть немного знаком с историей, доподлинно известно, что в состав Советского союза входило пятнадцать отдельных республик. А вот о том, что одно время к ним примкнула, правда относительно ненадолго, всего на шестнадцать лет, еще одна, известно немногим. Как так произошло, что это было за государственное образование, и какие политические силы и амбиции привели к его образованию и распаду?

Шестнадцатой республикой Советского союза была КФССР: Карело-Финская Советская Социалистическая республика. Она входила в состав СССР в период с 1940 по 1956 годы. Появилась она по окончании и в результате советско-финской войны, которая длилась с 1939 по 1940 годы. Инициатором конфликта выступил Советский союз, которого беспокоила близость финской границы к Ленинграду.

Война вопреки ожиданиям советского руководства затянулась, и стороны в итоге заключили Московское перемирие, согласно которому советской стороне отходила часть финской территории, в итоге и ставшей КФССР.

Существует мнение, согласно которому впоследствии советский вождь Иосиф Сталин в дальнейшем планировал полное присоединение Финляндии к СССР. Но этого не произошло, поскольку жители Финляндии резко воспротивились этой политике. Но, скорее всего, создание Карело-Финской республики планировалось как один из этапов расширения Советского союза до границ бывшей Российской империи.

Во время Второй Мировой войны финская сторона приняла сторону Третьего Рейха, и отправила свои войска воевать против союзников. И, когда советские войска начали контрнаступление в 1944-м году, финское население практически полностью покинуло территорию КФССР, уйдя в глубь финских земель.

Начиная с 1954-го года, между Финляндией и Советским союзом начали формироваться более доброжелательные отношения. Финляндия получила т. н. внеблоковый статус, и не могла длительный период времени войти в состав НАТО. СССР же уже не было никакого резона формировать финскую республику в своем составе. Поэтому она была упразднена официально в 1956-м году. И регион получил название Карельской АССР в составе РСФСР.

Долгие годы после этого между Финляндией и Советским союзом будет сохраняться нейтралитет. Ситуация сдвинется с мертвой точки только после того, как СССР распадется, а его правопреемник на международной арене Российская Федерация заявит об обновленном ведении внешнеполитического курса.