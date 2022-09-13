Чем отличается поэтическое творчество Серебряного века женское от мужского
Принято считать, что женская поэзия эмоциональнее мужской, но менее содержательна, действительно ли это так.
Поэзия серебряного века это феномен, который появился на стыке эпох в сложный и мятежный период истории между двумя мировыми войнами. В нем переплелись и общечеловеческая трагедия, и отчаянность воинствующего феминизма, который в ту пору развивался особенно интенсивно, и подлинный талант.
Искусство того периода в целом знаменовалось новыми веяниями, которые особенно ярко проявлялись именно в литературном творчестве. И женщины-поэтессы, такие как Марина Цветаева, Софья Парнок, Анна Ахматова вошли и заняли достойное место в ряду гениальных творцов от литературы наряду с Александром Блоком, Владимиром Маяковским и Сергеем Есениным.
Но, что удивительно, если говорить об особенностях женской поэзии, несмотря на то, что любовная лирика занимает значительное место в творчестве большинства из них, она не является доминирующей. Как и мужчины-поэты, женщины отражали в своих произведениях происходящие социальные и политические события с позиции того, какими чувствами они отзываются в душе человека. По ним можно четко и достоверно проследить общественные настроения того периода. И это будет куда более достоверная информация, чем мы можем прочесть в исторических учебниках. Почему же именно женская поэзия обладает такой силой? Ведь и мужчины тоже не обходили стороной указанные темы.
Так -то оно так, но дело не в том, о чем они писали, а в том, как именно они это делали! Исследуемый в литературном творчестве объект в данном случае закономерно отходит на второй план! Вот здесь давайте остановимся на этих особенностях поподробнее, чтобы понять, что есть мужской и женский поэтический взгляд.
Для мужской поэзии, особенно, что касается символистов, футуристов и других новаторов в литературном творчестве характерна, как бы это сказать правильнее, констатация факта и отношения к нему. В этом смысле классическим примером может быть творчество Владимира Маяковского.
Да, конечно, иногда такие стихи способны поражать глобальностью мысли. Они всегда устремлены вдаль, в перспективу и это не может не привлекать. Мужчины более чем женщины предпочитают действенную глагольную рифму, когда понятно, что за чем следует и куда направлено.
Иногда эта чеканность слога не абсолютна и смещается в сторону абстракции, как например, это видно из поэзии Александра Блока. Но в целом деятельностная направленность сохраняется: есть явление, и есть к нему отношение, моральное или эмоциональное уже не суть важно.
Опубликовано: Elsa
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