Виктор Рогов: в Запорожской области идет колоссальное накопление сил ВСУ
Член главного совета ВГА Запорожской области Виктор Рогов сообщает об огромном сосредоточении сил украинской армии на линии соприкосновения.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья рассказал, что к линии разграничения украинская армия активно стягивает вооружение и военную технику. Неоднократно предпринимались попытки провести разведку боем.
"Линия разграничения в Запорожской области 140 км. Везде стянута техника и живая сила противника. Замечены передвижения реактивных систем залпового огня HIMARS, активно действуют беспилотники ", — сообщает Рогов.
Рогов предположил, что ВСУ будут действовать по "Харьковскому сценарию", но указать, где точно начнется наступление, он затрудняется.
Опубликовано: Максим Алексеев
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