Женская проза и поэзия: особенности эмоциональной подачи

Женский способ чувствования рождает абсолютно самобытные, непохожие на мужские произведения в области поэзии и прозы.

Женская поэзия может быть отличной от стихотворений, написанных поэтами-мужчинами, и отличной сильно. Однако, несправедливым будет думать, что она сплошь и рядом состоит из беспорядочных эмоциональных вспышек. Нет, взгляд на женскую литературу и поэзию в частности, как на кисейно-слащавые описания птичек-цветочков, как минимум, наивен.

Глубина стихов, созданных поэтами-женщинами совершенно в другом. Женщина-поэт в отличие от мужчины видит не столько само явление, сколько его проекцию, то, каким образом оно отражается на жизни одного человека или судьбах целых народов. Это придает такой поэзии особенную остроту, надрыв, жизненность и пронзительную тонкость каждого эмоционального оттенка. Поэтому чаще слезы выступают на глазах, когда берешь в руки томик именно женской поэзии.

Что же касается женской прозы, то в наше время она находится на пике популярности. Писательницы становятся не только успешными (в том числе и финансово) авторами, но и настоящими медиа-персонами, мнение которых уважают и к которому прислушиваются. Наряду, опять же, с любовными романами (как в случае, к примеру, Даниэлы Стил), женщины уже вполне освоились в таком, казалось бы, несвойственном им жанре, как детектив.

Начало победоносному шествию писательниц криминального жанра положила, конечно же, Агата Кристи, чьи романы, остроумные, со сложной интригой и особой манерой подачи в настоящее время уже признаны классикой.

Кстати, если говорить о классике, никак нельзя обойти своим вниманием, сестер Бронте и Джейн Остин, неоспоримо внесших выдающийся женский вклад в копилку шедевров мировой литературы.

Много последовательниц Агаты Кристи и на просторах родного отечества. Александра Маринина, Дарья Донцова, и многие другие авторы детективного жанра. Эти имена сегодня на слуху у каждого. Да, возможно их произведения и не войдут в историю, но на данный момент их тиражам могут позавидовать многие коллеги-мужчины.

Особенность женской прозы опять же в том, куда кренится центр тяжести. Мужчины насыщают свою прозу в основном либо задумчивыми рассуждениями о смысле бытия, либо же, если дело касается популярной литературы, насыщенными экшен-сценами. Женщины берут за основу ум и интригу. И это, наверное, справедливо и правильно. Согласитесь, за многие тысячелетия, что существует человеческая цивилизация, эту науку они освоили в совершенстве!