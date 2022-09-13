В Нью-Йорке открылась 77-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН

Вечером 13 сентября в Нью-Йорке началось заседания семьдесят седьмой сессии Генассамблеи при Организации объединённых наций.

На стартовавшей в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН номер 77 страны-участницы организации обсудят все темы, которые волную мировую общественность, подняв такие вопросы как коронавирус, оспа обезьян, спецоперация армии России в Украине, глобальное потепление и многие прочие.

Ключевым событием мероприятия станет неделя высокого уровня, которая пройдёт с 20 и 26 сентября, Россию на ней представит глава МИД страны Сергей Лавров.