Кристина Агилера отписалась от Бритни Спирс в Instagram после ее странного поста

Бритни Спирс опубликовала в соцсетях пост, после которого от нее отписались Кристина Агилера, Селена Гомес и Деми Ловато.

Спирс поделилась в Instagram цитатой, приписываемой Родни Дэнджерфилду, которая гласит: «Я обнаружила, что есть только один способ выглядеть худой: тусоваться с толстыми людьми».

Само по себе это было бы в лучшем случае неловко, но Спирс усугубила ситуацию своей собственной подписью о том, что она никогда не могла выбирать людей, с которыми она была рядом.

Вероятно, она пыталась сказать, что чувствовала бы себя более уверенной, если бы рядом были люди крупнее ее.

Но на этом Спирс не остановилась. Она написала, что хотела бы выбирать нянь для своих детей и своих танцоров. Дальше она уточнила, что если бы у нее были танцоры Кристины Агилеры, она бы выглядела очень маленькой.

Пост собрал много негативных комментариев. Пользователи писали, что это грубо и оскорбительно, некоторые назвали такие высказывания безвкусицей.

У Спирс и Агилеры бурное прошлое, и они часто сталкивались друг с другом во время их одновременного восхождения к славе.

Агилера ранее демонстрировала поддержку попыткам освободить певицу от ее опеки, даже после того, как Спирс возмущалась, что она недостаточно высказывалась.

Но, видимо, это было последнее разочарование для Агилеры, которая отписалась от своей сверстницы в Instagram после публикации. Сообщается, что Селена Гомес и Деми Ловато последовали ее примеру.