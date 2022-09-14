США рассматривают санкции против Китая из-за Тайваня, а Тайбэй давит на Евросоюз

США рассматривают варианты пакета санкций против Китая, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань. При этом Евросоюз испытывает дипломатическое давление со стороны Тайбэя, чтобы блок сделал то же самое.

Идея состоит в том, чтобы ввести санкции помимо уже принятых на Западе мер по ограничению торговли и инвестиций с Китаем в чувствительные технологии, такие как компьютерные чипы и телекоммуникационное оборудование.

Возможное введение санкций против второй по величине экономики мира и одного из крупнейших звеньев глобальной цепочки поставок вызывает вопросы о целесообразности.

Назак Никахтар, бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США говорит, что возможное введение санкций в отношении Китая — гораздо более сложная задача, чем санкции в отношении России, учитывая тесную связь США и их союзников с китайской экономикой.

Крейг Синглтон из Фонда защиты демократий отмечает, что первоначальные разговоры о санкциях, скорее всего, будут вращаться вокруг ограничения доступа Китая к определенным технологиям, необходимым для поддержания военной операции против Тайваня.

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что обсудило с США, Европой и другими партнерами-единомышленниками недавние военные учения Китая и большие вызовы, которые Китай бросает Тайваню и региону, но не может раскрыть подробности.

В последние недели активизировались призывы высокопоставленных тайваньских чиновников к подготовке к санкциям.

Чиновники ЕС до сих пор уклонялись от введения жестких санкций против Китая из-за проблем с правами человека, поскольку эта страна играет гораздо большую роль для экономики блока, чем Россия.