Уолл-стрит рухнул, запаниковав перед перспективами гиперинфляции
Dow Jones заметно упал на 3,94%, что стало реакцией на заявления ФРС о дальнейшем наращивании ставки рефинансирования.
Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась во вторник резким снижением на рынке, опустошенном более высоким, чем ожидалось, показателем инфляции в США, который ослабил оптимизм последних дней и предполагает еще более жесткое ужесточение денежно-кредитной политики, чем ожидалось.
Индекс Dow Jones упал на 3,94%, индекс Nasdaq — на 5,16%, а более широкий индекс S&P 500 — на 4,32%. Это худшая сессия Nasdaq с середины июня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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