Уолл-стрит рухнул, запаниковав перед перспективами гиперинфляции

Dow Jones заметно упал на 3,94%, что стало реакцией на заявления ФРС о дальнейшем наращивании ставки рефинансирования.

Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась во вторник резким снижением на рынке, опустошенном более высоким, чем ожидалось, показателем инфляции в США, который ослабил оптимизм последних дней и предполагает еще более жесткое ужесточение денежно-кредитной политики, чем ожидалось.

Индекс Dow Jones упал на 3,94%, индекс Nasdaq — на 5,16%, а более широкий индекс S&P 500 — на 4,32%. Это худшая сессия Nasdaq с середины июня.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 