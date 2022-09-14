Уолл-стрит рухнул, запаниковав перед перспективами гиперинфляции

Dow Jones заметно упал на 3,94%, что стало реакцией на заявления ФРС о дальнейшем наращивании ставки рефинансирования.

Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась во вторник резким снижением на рынке, опустошенном более высоким, чем ожидалось, показателем инфляции в США, который ослабил оптимизм последних дней и предполагает еще более жесткое ужесточение денежно-кредитной политики, чем ожидалось.

Индекс Dow Jones упал на 3,94%, индекс Nasdaq — на 5,16%, а более широкий индекс S&P 500 — на 4,32%. Это худшая сессия Nasdaq с середины июня.